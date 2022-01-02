Слуцкий: РФ может поднять вопрос о национализме на Украине на сессиях ПАСЕ и ПА ОБСЕ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Делегации РФ могут поднять вопрос о недопустимости поощрения национализма на Украине на первых сессиях Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ 2022 года. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Председатель Государственной Думы [Вячеслав Володин] совершенно прав, говоря о недопустимости поощрения национализма и его возрождения в Европе. Российская делегация намерена поднять этот вопрос на всех межпарламентских площадках, в первую очередь в ПАСЕ и ПА ОБСЕ. И не исключаю, что уже в самое ближайшее время - на первых сессиях ассамблей в наступившем 2022 году", - отметил Слуцкий.

Так, по его словам, коллективный Запад "продолжает активно развивать и спонсировать проект "анти-Россия" на Украине, закрывая глаза на стремительное скатывание этой страны к националистической политике". "Который год в центре Киева маршируют последователи Бандеры, прославляя кровавого палача и пособника фашистов. Который год европейские власти оставляют это "событие" без должной реакции", - подчеркнул Слуцкий.

Он также задается вопросом, по какой причине на европейском пространстве допускается "прославление нацистских преступников". "Ответ, очевидно, нужно спрашивать у тех, кто последовательно занимается фальсификацией истории Второй мировой войны, пытаясь принизить роль советского солдата в победе над фашизмом и демонизировать современную Россию", - отметил Слуцкий.