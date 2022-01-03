Эксперт: саммит "пятерки" СБ ООН едва ли пройдет в скором времени даже на фоне заявления

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Саммит пяти государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, США, Китай и Франция) едва ли состоится в ближайшее время даже на фоне принятия совместного заявления. Такое мнение в понедельник выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Комментируя перспективы проведения саммита пятерки постоянных членов СБ ООН после принятия заявления, Лукьянов отметил, что от этой идеи никто не отказывался, однако и проводить эту встречу на высшем уровне пока не собираются. "Такая встреча носила бы несколько обязывающий характер. Просто собраться ради того, чтобы повторить тезисы этого совместного заявления, - смысла в этом нет", - сказал он.

"А для того чтобы была более обширная повестка дня, охватывающая вопросы мироустройства, должно быть хотя бы минимальное взаимопонимание об этом мироустройстве. А поскольку его нет даже близко, то думаю, что пока такая встреча едва ли в ближайшей перспективе состоится", - подчеркнул Лукьянов.

Говоря о том, насколько принятие совместного заявления ядерными державами может понизить градус напряженности в мире, эксперт указал, что это "слишком минимальный знаменатель", чтобы быть реальным фактором снижения напряженности. "Это и так было понятно. Хорошо, что они это подтвердили. Просто сам факт принятия такого заявления пятью ядерными державами позитивен, но переоценивать необязательно", - считает он.

"Ничего нового заявление не содержит, но сам факт того, что пять ядерных держав это все приняли, показывает, что на самом-самом базовом уровне есть понимание необходимости поддержания режима безопасности", - сказал собеседник агентства.

По мнению эксперта, сделанное заявление не связано напрямую с предстоящими переговорами по гарантиям безопасности с США. "В широком смысле, конечно, да, но в принципе Россия и США будут разговаривать о разных более прикладных вопросах, связанных с безопасностью в Европе, особенно в Восточной Европе. Конечно, хорошо, что на высшем государственном уровне снова повторяется тезис о том, что ядерная война не должна случиться. Но в принципе эти переговоры будут не об этом", - добавил он.

Совместное заявление

Инициативу проведения встречи лидеров "пятерки" СБ ООН, которые могли бы обсудить глобальные вопросы стабильности и безопасности, в январе 2020 года выдвинул президент РФ Владимир Путин. Идею поддержали все остальные постоянные члены Совбеза.

В понедельник на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров России, Великобритании, Китая, США и Франции, являющихся ядерными державами. В этом документе они выступили против ядерной войны и гонки вооружений, а также дальнейшего распространения ядерных вооружений в мире.