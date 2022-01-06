Козак встретится в Москве с политсоветниками ФРГ и Франции по нормандскому формату

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак проведет в четверг встречу с политическими советниками по нормандскому формату из Германии и Франции, которые посетят Москву по приглашению российской стороны. ФРГ будет представлять внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер, Францию - дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в преддверии встречи отметил, что Берлин по итогам переговоров надеется на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил, что считает диалог с Россией полезным и необходимым для укрепления стратегической стабильности в Европе. 4 января также стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак созвонился с Плётнером и Бонном. По словам украинского представителя, это было сделано с целью скоординировать действия перед их переговорами в Москве "в контексте текущей ситуации".

В последнее время украинская сторона стала вновь обвинять Россию в том, что та якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Для его урегулирования еще в феврале 2015 года при непосредственном участии лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) подписали Минские соглашения. Они предполагают не только прекращение огня и отвод вооружений из зоны конфликта, но и амнистию его участникам, а также возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине с целью предоставления особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона отказывается от предусмотренного этими соглашениями прямого диалога с Донецком и Луганском, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, вопреки установленной в документе очередности, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части договоренностей.

Лидеры "нормандской четверки" с тех пор пять раз вновь собирались вместе, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Последний такой саммит прошел в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны вновь наметили план действий сроком на четыре месяца. Но и он оказался невыполненным. Прежде всего Киев отказался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", которая была специально разработана бывшим главой МИД ФРГ как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.

Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский с 2021 года начал добиваться созыва новой встречи лидеров "нормандской четверки". В Москве на это указали, что прежде надо бы выполнить договоренности парижского саммита. В конце декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова встречаться в нормандском формате, если ее партнеры "перестанут валять дурака", подменяя работу по принуждению Киева к выполнению прежних договоренностей желанием просто обсудить ход их выполнения.