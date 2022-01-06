Полянский: Россия намерена скоро пригласить гендиректора ОЗХО на заседание СБ ООН по Сирии

ООН, 6 января. /ТАСС/. Россия недоумевает, почему гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас отказывается от посещения Сирии, и намерена пригласить его на одно из заседаний Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Насколько нам известно, продолжается проработка встречи министра иностранных дел и соотечественников Сирии Фейсала Микдада с гендиректором ОЗХО Фернандо Ариасом. Причем его зовут посетить Дамаск, исходя из того, что ему было бы чрезвычайно важно самому составить впечатление о ситуации на земле, - отметил Полянский. - Стали бы настаивать на этом сирийские власти, если бы не хотели иметь дел с ОЗХО или если бы им было что скрывать? И почему отказывается от посещения Сирии сам господин Ариас?"

По словам первого заместителя постпреда РФ, число вопросов к Ариасу растет, как снежный ком.

"Его последнее появление в Совете Безопасности оставило у нас неприятный осадок. <...> Тем не менее считаем необходимым продолжать требовать от него внятных и логичных объяснений сложившейся ситуации, грозящей окончательно развалить ОЗХО, - обратил внимание дипломат. - Мы настаиваем лишь на том, чтобы господин Ариас тщательного выполнял Конвенцию о запрещении химического оружия. Намерены в ближайшее время вновь сделать это в СБ ООН, пригласив гендиректора на одно из наших заседаний".

Полянский также заявил, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стопорит сотрудничество Сирии со структурой, пытается переложить вину за это на Дамаск.

"Моя американская коллега [постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд] сказала, что собранные Миссией по установлению фактов [применения химоружия] в Сирии в ноябре 2021 года факты свидетельствуют о преступлениях сирийского режима. А откуда у вас такие данные? Ведь доклады еще не распространялись, - обратил внимание Полянский. - Если вы их только сами не писали, конечно".

"С тем, чтобы картина была полной, в нее надо добавить деятельность нелегитимной Группы по расследованию и идентификации, работающей удаленно и штампующей абсурдные и неубедительные антисирийские доклады, основанные на видеороликах и данных антисирийских структур, - отметил российский дипломат. - В результате Сирия под надуманным предлогом и с грубым нарушением Конвенции о запрещении химоружия была лишена ряда прав и привилегий в ОЗХО".

По мнению Полянского, сирийское руководство, проявляя немалую выдержку, "даже после этого не отказывается от диалога с ОЗХО". "Но в реальности это сотрудничество стопорится самим Техсекретариатом, вопреки его попыткам переложить вину на Дамаск, прежде всего, в контексте работы Миссии по оценке первоначального объявления (МООС - прим. ТАСС)", - добавил он.

Полянский напомнил, что Сирия неоднократно заявляла о готовности в любой момент принять МООС на своей территории, чтобы провести с ней 25-й раунд консультаций. "Однако, как мы опять сегодня слышали, он в очередной раз отложен именно решением руководства Техсекретариата ОЗХО под надуманным, явно политизированным предлогом, чтобы якобы из-за невыдачи визы одному из сотрудников вся миссия не может выполнять свои функции, - сказал первый зампостпреда РФ. - Предлог Техсекретариата для не приезда в прошлый раз был не менее абсурдным - якобы летом в Сирии стоит слишком жаркая погода".