Рябков: Россия ждет ответа США на предложения по отбывающим сроки россиянам и американцам

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россия направила США идеи по проблеме граждан, отбывающих различные сроки в американских и российских тюрьмах, и ожидает ответа Вашингтона. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Мы занимались этим направлением плотно. Я говорю в прошедшем времени не потому, что мы не будем этим заниматься в будущем, а по той причине, что мы американцам после серии соответствующих контактов и в ходе этой серии передали наши идеи, которые понятны и многократно обсуждались, но несколько конкретизированные. Мы ждем ответа с их стороны", - отметил замминистра.

Рябков пояснил, что трудности в этом вопросе всем понятны. "Она в том, что наши сограждане, которые получили огромные сроки по обвинениям, ни на чем не основывающимся, надуманным, попали в ситуацию, когда США не готовы ни на какие уступки, не готовы двигаться, в том числе по схеме, связанной с задействованием конвенции Совета Европы, а некоторые ситуации с американскими гражданами здесь подаются американской стороной как вопросы, которые можно решить на раз", - добавил он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что такой подход американской стороны неверен. "Это совершенно не так, потому что по этим резонансным случаям были вынесены приговоры в рамках обвинений по очень серьезным статьям. Я сейчас не могу погружаться в эту материю вновь, потому что у вопроса есть определенная история, здесь нет "переговорного" процесса в прямом понимании этого слова - есть обмен некими сигналами. С американской стороны все это идет вспышками, по синусоиде: то активность проявляется, то нет. В данном случае они нам должны ответить на некоторые импульсы, которые мы им передали", - заключил высокопоставленный дипломат.