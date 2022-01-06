Рябков: РФ надеется на достаточно быстрый результат переговоров о гарантиях безопасности

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Москва рассчитывает на "достаточно быстрый результат" переговоров с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью газете "Известия".

"Мы рассчитываем - об этом президент сам говорил неоднократно - на достаточно быстрый результат [в переговорах с США и НАТО о безопасности]", - сказал он.

По его словам, потребность срочного запуска переговоров возникла у Москвы в связи с резким изменением ситуации в сфере безопасности.

Рябков отметил, что возможность быстрого прогресса по этой теме станет ясна после начала соответствующих встреч. "После мероприятий, которые состоятся на следующей неделе, станет понятно, возможен ли быстрый прогресс, возможно ли движение по сюжетам, которые нас интересуют в первую очередь", - сказал замглавы МИД.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, как ожидается, состоятся в Женеве 10 января, 12 января Москва обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе и проекты о гарантиях на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.