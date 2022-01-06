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Косачев: миротворческая операция ОДКБ в Казахстане легитимная, это вынужденный этап

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане является легитимной как с точки зрения внутреннего законодательства стран договора, так и международного права. Такое мнение выразил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Начинается четвертый этап - миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона. Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств - участников ОДКБ, так и международного права (хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть)", - написал сенатор на своей странице в "Фейсбуке".

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