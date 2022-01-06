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Протесты в Казахстане

Москалькова находится на связи с омбудсменом Казахстана в связи с ситуацией в республике

По словам омбудсмена, особую обеспокоенность вызывает судьба соотечественников в Казахстане

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находится на связи с омбудсменом Казахстана Эльвирой Азимовой.

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"Сегодня мы все видим, как сложно развивается ситуация в Казахстане. Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников. Держу связь с коллегой - уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Азимовой Эльвирой Абилхасимовной", - написала она в четверг на своей странице в Instagram.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.

Теги
КазахстанРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПротесты в Казахстане
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