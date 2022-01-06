Москалькова находится на связи с омбудсменом Казахстана в связи с ситуацией в республике

"Сегодня мы все видим, как сложно развивается ситуация в Казахстане. Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников. Держу связь с коллегой - уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан Азимовой Эльвирой Абилхасимовной", - написала она в четверг на своей странице в Instagram.

2 января в нескольких городах Казахстана начались акции протеста. Позднее они распространились на другие города, в том числе Алма-Ату, и 5 января переросли в массовые беспорядки и погромы, сопровождавшиеся мародерством и нападениями на госучреждения. В результате более тысячи человек пострадали, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Первые подразделения миротворцев уже приступили к выполнению задачи в Казахстане.