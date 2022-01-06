В ГД заявили, что позиция демократов по "СП-2" означает серьезный подход Байдена к диалогу

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Изменение позиции демократов в Сенате Конгресса США по санкциям против трубопровода "Северный поток - 2" говорит о серьезном подходе американского президента Джо Байдена к диалогу с Россией. Такое мнение на своей странице в Facebook в четверг выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Ранее американская газета Politico сообщила о том, что Сенат, вероятнее всего, не утвердит на следующей неделе предложенный республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроект о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Демократы, ранее поддерживавшие эти рестрикции, заявили, что "не желают мешать Байдену во взаимодействии с Россией".

"Означает, что Байден очень серьезно относится к диалогу с Россией по стратегической стабильности. Не хочет смазать его начало. Стремится сохранить сплоченность Запада на переговорах. И хочет приберечь силовые аргументы для торга", - считает Никонов.

В Женеве 10 января планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января представители Москвы обсудят свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты, связанные с гарантиями безопасности, на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.