Эксперт: ракетный запуск КНДР не имел политических мотивов

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Осуществленный Пхеньяном в среду ракетный запуск не имел политических мотивов, это испытательный пуск для отработки военных технологий страны. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в четверг эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"В основном ракеты испытываются не в качестве сигналов, а для отработки каких-то вещей, связанных с развитием военных программ. Я в первую очередь вижу здесь развитие ракетных программ, потому что похожую ракету или ракету такого типа они испытывали осенью. И это, возможно, не совсем гиперзвуковая ракета, а гиперзвуковой глайдер, но, естественно, такая сложная технология требует более чем одного испытательного пуска", - сказал он.

По мнению аналитика, в мировом медиапространстве многим тяжело свыкнуться с тем, что "ракетно-ядерная программа КНДР вышла на уровень серьезной развитой страны, которая может позволить себе тестовые пуски просто для того, чтобы нормально проводить испытания своих ракет". "Поэтому им все время кажется, что наверняка Пхеньян что-то украл, что наверняка что-то не свое, наверняка делает что-то исключительно по политическим соображениям. Но нет. Политических мотивов нет", - подчеркнул эксперт.

По словам Асмолова, поскольку ракета пролетела порядка 750 км, это была ракета малой дальности. "И никакого нарушения моратория на ядерные испытания, который [лидер КНДР] Ким Чен Ын давал [бывшему президенту США Дональду] Трампу, нет. Про ракеты малой дальности речь не шла", - отметил он.

Асмолов также добавил, что проведенный Пхеньяном испытательный пуск не представлял ни для кого угрозы, в том числе для соседних стран. По его словам, специалисты в КНДР производят сейчас достаточно надежные конструкции, которые не разваливаются в полете. В этой связи аналитик напомнил, что последние испытания южнокорейской ракеты оказались неудачными, однако данная тема не имела широкого резонанса.

При этом, отметил аналитик, Южная Корея также проводила много испытаний в прошлом году. "Просто одни вещи, условно говоря, попадают в оптику, а другие - нет. Так что это рутина в определенной мере. На самом деле, многие проблемы будут решены, когда у северокорейских ракетных пусков новости будут короткие и не алармистские, как по поводу пусков любой другой страны", - подчеркнул собеседник агентства.