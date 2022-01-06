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Протесты в Казахстане

Слуцкий: в действиях погромщиков в Казахстане виден террористический почерк

Депутат назвал "преступным потворством международному террористическому конгломерату" разговоры о том, вводить или не вводить коллективные силы ОДКБ на территорию Казахстана

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Мирный протест не может сопровождаться мародерством и насилием, в событиях в Казахстане виден почерк внешней террористической интервенции. Такое мнение в четверг в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Мирный протест имеет свои границы и не может сопровождаться погромами, поджогами, мародерством, запугиванием населения и вооруженным мятежом против законных властей. И уж тем более - блокированием больниц и обезглавливанием сотрудников правоохранительных органов. Такое мы уже видели, в том числе недавно в Сирии и Ираке, это явный почерк внешней террористической интервенции", - написал депутат.

Слуцкий назвал "преступным потворством международному террористическому конгломерату" разговоры о том, "вводить или не вводить коллективные силы ОДКБ на территорию Казахстана, акции протеста в европейских столицах против какой-то "оккупации".

В связи с этим глава комитета назвал ввод миротворческого контингента ОДКБ "единственно возможным и правильным путем не только для нормализации ситуации в Казахстане, но и обеспечения общей безопасности в регионе". "Мы не можем допустить разгула терроризма и вооруженной агрессии на улицах братской страны, где у многих наших сограждан до сих пор проживают родственники, родители, братья и сестры", - заключил депутат.

Теги
КазахстанРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПротесты в Казахстане
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