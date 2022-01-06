Захарова заявила, что единственной общей ценностью НАТО является мания расширения

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. НАТО является организацией, у которой нет общих законов и ценностей, единственное, что объединяет Североатлантический альянс, - мания расширения. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "действия России должны иметь конкретную цену", а сила НАТО заключается "не в танках и ракетах, а в сплоченности для защиты закона и общих ценностей".

"О каких ценностях может беспокоиться Берлин, если краеугольный камень демократии - свобода СМИ и непрепятствование распространению информации - попран им, в частности, в ситуации с ограничением и блокировкой работы RT DE? Если говорить об административном воплощении "альянса" - НАТО, то мания расширения, проявившая всю злокачественность гегемонизма, стала единственной ценностью, которую охраняют как объект наследия", - написала она в своем Telegram-канале.

"У трансатлантического альянса нет ни общего закона, ни общих ценностей. Все только на словах. Да и слова давно не соотносятся с вкладываемым в них смыслом, - отметила дипломат. - Вместо этого есть гегемонизм и колониальные замашки, диктат сильных и безволие слабых. Члены этого "альянса" давно перестали быть свободными даже в принятии собственных решений".