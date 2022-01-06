Васильев: действия исламских боевиков в Казахстане должны озаботить мировое сообщество

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ситуация в Казахстане может привести к созданию очага, в котором исламские террористы будут сеять разрушения и смерть, поэтому происходящее в стране сегодня должно озаботить все мировое сообщество. Такое мнение в четверг озвучил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Думаю, что это озабоченность не только наших соседей, не только Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая реагирует на это, но и всего мирового сообщества, потому что мы сейчас стоим на грани создания очага, в котором исламские террористы опять будут сеять террор, разрушения, смерть", - отметил Васильев.

По его словам, ситуация в Алма-Ате и других крупных городах Казахстана сегодня близка к критической. "Мы видим, что льется кровь, совершаются погромы, поджоги, парализуется жизнь в целом", - подчеркнул Васильев. Кроме того, отметил он, есть информация о двух обезглавленных сотрудниках правоохранительных органов. "Это крайняя форма жестокости. То есть очевидно, что это не недовольные люди, это группа хорошо подготовленных, готовых на все и знающих, для чего они пришли в Алма-Ату, в частности, и в другие города, боевиков. Очевидно, что это исламские боевики", - уверен он.

Лидер фракции единороссов также отметил, что многие сегодня задаются вопросом о том, откуда на территории Казахстана появилось такое количество хорошо подготовленных и вооруженных людей, знающих, "где и как можно наносить удары". "Вывод только один - это те боевики из Афганистана, которых в свое время после вывода [войск] Соединенных Штатов стало там только больше и которые на сегодняшний день почувствовали возможность, проявили себя на территории Казахстана", - считает Васильев.