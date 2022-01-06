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Протесты в Казахстане
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Захарова заявила, что в США не понимают происходящего в Казахстане

Некоторые представители Вашингтона не все понимают в ситуации и выдают это за американскую позицию, отметила официальный представитель МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Некоторые представители США не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию Вашингтона. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Так дипломат прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у США есть вопросы относительно законности запроса властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Теги
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