Захарова заявила, что в США не понимают происходящего в Казахстане

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Некоторые представители США не понимают происходящего в Казахстане и выдают это за официальную позицию Вашингтона. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у США есть вопросы относительно законности запроса властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова в своем Telegram-канале.