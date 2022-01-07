Единороссы поддерживают усилия властей Казахстана по наведению порядка в стране

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" поддерживает усилия властей Казахстана по наведению конституционного порядка в стране. Об этом в пятницу сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

"Как правящая партия и партия парламентского большинства "Единая Россия" поддерживает усилия властей Казахстана по наведению конституционного порядка в стране", - приводятся слова Турчака в сообщении.

Он также отметил, что Казахстан - надежный партнер России "как в рамках Евразийского экономического сообщества, так и в рамках Содружества Независимых Государств, ОДКБ". "Страна, с которой у нас самая протяженная сухопутная граница. И стабильность в Казахстане напрямую затрагивает интересы безопасности нашей страны. Поэтому мы не можем равнодушно смотреть на то, что там происходит", - подчеркнул Турчак.

По его словам, на улицах городов Казахстана сегодня проливается кровь мирных жителей и "орудуют хорошо подготовленные и скоординированные банды". "Мы читаем сообщения об обезглавленных бойцах силовых подразделений. Это явно почерк исламистов - хорошо подготовленных боевиков, которые могли пройти обучение в Афганистане", - считает Турчак.

В связи с этим пол полагает, что обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке стало "абсолютно обоснованным и своевременным". "Действие союзников стали оперативным и адекватным ответом на возникшую угрозу захвата власти в Казахстане террористическими группировками. Атаку на само государство и ее мирных жителей. Сегодня надо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу и локализовать возникшую опасность", - отметил Турчак.