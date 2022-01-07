Эксперт: присутствие миротворцев позволит казахстанским силовикам "не распылять ресурсы"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Присутствие миротворцев ОДКБ на стратегических объектах Казахстана поможет правоохранительным органам республики сконцентрировать свои силы в "горячих точках". Такое мнение в пятницу в беседе с корреспонденту ТАСС высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

"Мы видим, что казахстанские правоохранительные органы не совсем справляются с ситуацией, с наведением порядка. Ресурсы ограничены с учетом того, что приходится распыляться. Слишком много горячих точек, которые требуют пристального внимания, невозможно сконцентрироваться на чем-то одном. Поэтому высвобождение части сил, которая охраняет стратегические объекты, за счет привлечения миротворцев ОДКБ - это позитивная мера", - сказал он.

Притчин подчеркнул, что в числе миротворцев в Казахстан прибывают люди с реальным боевым опытом, что "с психологической точки зрения добавляет уверенности правоохранительным органам" республики.

Эксперт обратил внимание, что после сообщения о направлении миротворцев в Казахстане прошла и "информационная волна" против этого решения, в частности в "национал-патриотических кругах" страны. "Риски для российских миротворцев присутствуют, потому что нельзя исключать и провокаций, нельзя исключать и того, что будут попытки прорыва протестующих на [охраняемые миротворцами] объекты. Здесь есть риск применения оружия", - продолжил аналитик.

По его мнению, срок присутствия миротворческого контингента ОДКБ зависит от динамики ситуации в Казахстане. "Если она будет день за днем улучшаться, я думаю, это будет, действительно, вопрос недель. Если ситуация будет осложнена, то может быть вопрос о месяцах", - заключил Притчин.