Слуцкий: Россия поддерживает усилия Саудовской Аравии по разрешению йеменского кризиса

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия поддерживает посреднические усилия спецпосланника генсека ООН по Йемену Ханса Грундберга, а также Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Йемене и готова содействовать решению этой проблемы в рамках российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Поддерживаем посреднические усилия ООН, в частности спецпосланника генсекретаря по Йемену Ханса Грундберга, который недавно был с визитом в Москве, - отметил Слуцкий. - Также поддерживаем инициативу Саудовской Аравии по решению кризиса, направленную на стабилизацию ситуации в регионе и обеспечение свободного судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, имеющем важное значение для мировой торговли. Внимательно следим за конструктивными шагами на этом направлении наследного принца Мухаммеда бен Сальмана и министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда, который в последние дни провел ряд контактов по йеменскому вопросу со своими зарубежными коллегами".

Слуцкий также подчеркнул, что в РФ "в рамках российской Концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива готовы содействовать решению данной проблемы". "В этих целях, в частности, подчеркиваем важность диалога между Королевством Саудовская Аравия и Ираном, что может способствовать снятию застарелых противоречий, решению, а также в целом оздоровлению ситуации в регионе", - добавил он.

Председатель комитета Госдумы также отметил, что ситуация в Йемене остается сложной, а гуманитарная обстановка, по оценкам ООН, пока является критической. "Призываем все стороны прекратить боевые действия и твердо встать на путь политико-дипломатического решения конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН и на основе существующих переговорных треков", - подчеркнул Слуцкий.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.