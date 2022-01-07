Эксперт: НАТО демонстрирует разобщенность в выстраивании диалога с Россией

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс демонстрирует разобщенность подходов к выстраиванию отношений с Россией и отсутствие готовности вести равноправный диалог с Москвой. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу выразил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"НАТО, как мне кажется, не готова к равноправному диалогу с РФ, но, насколько НАТО является цельным субъектом, способным на такой диалог, это вопрос. На сегодняшний момент НАТО, наверное, не очень готова и интеллектуально, и морально смотреть на вещи трезво, это факт. Они находятся в плену определенных иллюзий, но повторю, не очень верно рассматривать этот альянс как единое целое, сплоченное, монолитное, готовое ко всему. Он таковым не является", - отметил Быстрицкий.

По словам эксперта, в заявлениях генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс будет вести переговоры с Россией, консультируясь с Украиной, Грузией и Молдавией, "ничего нового нет". "Так или иначе это говорилось и прежде. Никакой радикальной новизны или обострения в этих заявлениях нет, - указал Быстрицкий. - На мой взгляд, это попытка сыграть на очень противоречивых импульсах, которые посылает западное общество, где большой разлад по поводу того, как строить отношения с Россией".

Собеседник агентства отметил, что такой разлад наблюдается как между государствами, так и внутри самих стран, в частности, это касается Германии и Франции.

Главы МИД стран НАТО обсуждали в пятницу в ходе видеоконференции согласованную позицию в ответ на российские инициативы по европейской безопасности, которые, в частности, будут обсуждаться в Брюсселе 12-13 января на первом за 2,5 года заседании Совета Россия - НАТО. Одним из требований России к НАТО является отказ альянса от действий по втягиванию в альянс Украины и Грузии и денонсация политического заявления саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, что обе эти страны в будущем смогут стать членами альянса.