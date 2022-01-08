Слуцкий: заявления Блинкена о НАТО не задают конструктивный тон перед Женевой

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что России никто не обещал не расширять НАТО, вряд ли задают конструктивный тон в преддверии переговоров по глобальной безопасности в Женеве. Такое мнение в субботу в своем телеграм-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Если в целом, то серия заявлений госсекретаря США, в частности, о том, что Запад, мол, никогда не обещал не расширять НАТО на восток, вряд ли задает конструктивный тон на предстоящих переговорах по глобальной безопасности. Не стоит пытаться продолжать играть краплеными картами, когда шулеров и так поймали за руку", - написал депутат.

Комментируя другие слова Блинкена о готовности Казахстана своими силами разобраться с беспорядками, глава комитета заметил, что "у властей Сирии и Ливии было все, чтобы самостоятельно разобраться с "протестам", то есть, с доморощенными террористами и зарубежными боевиками". "Но нам, в отличие от Госдепа, абсолютно понятно, зачем понадобилась "помощь" извне по "насаждению демократии", которую никто не просил", - констатировал Слуцкий, заметив, что "усилиями в том числе миротворцев ОДКБ уже удалось стабилизировать ситуацию" в республике.

Блинкен 7 января выступил с утверждением о том, что Запад в прошлом не предоставлял Москве гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. По его словам, Москва "продвигает ложную интерпретацию".

Министерство иностранных дел России еще в июне прошлого года опубликовало подборку высказываний западных политиков, заверявших руководство СССР в отсутствии у НАТО планов по конфронтации с Москвой и расширению на восток.

В частности, в материале приводятся сделанные в 1990-1991 годах высказывания министра иностранных дел Великобритании Дугласа Хёрда, государственного секретаря США Джеймса Бейкера, помощника президента и заместителя советника президента по национальной безопасности США Роберта Гейтса, федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля, президента Франции Франсуа Миттерана, в которых политики либо говорят об отказе от противостояния с СССР, либо прямо заявляют, что не поддерживают дальнейшее расширение НАТО.

Переговоры в Женеве

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.