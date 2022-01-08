Захарова предложила США "поднять себе настроение" перед переговорами по безопасности

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. США стоит каким-либо образом поднять себе настроение, если они сейчас не чувствуют оптимизма перед предстоящими переговорам по гарантиям безопасности с Россией. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил на брифинге, что США идут на предстоящие переговоры с РФ "с ощущением реализма, а не с ощущением оптимизма".

"Пусть поднимут себе настроение каким-нибудь образом", - сказала официальный представитель МИД в ответ на соответствующий вопрос.

Переговоры по гарантиям безопасности

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США о гарантиях безопасности. 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. В документах содержатся пункты об ограничениях на развертывание РСМД.

Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.