Захарова: миссия ОДКБ была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была направлена в Казахстан на абсолютно законных основаниях только после того, как внутриполитические методы в республике были исчерпаны, а речь шла о внешней угрозе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" .

"Четкая, абсолютно законная реакция на такое же законное обращение законно избранного президента Казахстана", - сказала дипломат.

Захарова пояснила, что миссия ОДКБ была направлена в Казахстан только после того, как внутриполитические методы были исчерпаны и факты говорили "в том числе о внешней угрозе". "Тезис о том, что некая неправовая история происходит, не работает. Наши западные партнеры мямлят, выставляют себя в непрофессиональном, провальном свете, друг другу противоречат. У меня такое ощущение, что от абсолютного бессилия еще и оскорбляют", - отметила она.

"Вот это оскорбление хамское от [госсекретаря США Энтони] Блинкена, оно демонстрирует абсолютное отсутствие аргументов и полный провал с точки зрения выработки политической позиции по этому вопросу", - указала официальный представитель МИД РФ.