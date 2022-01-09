Эксперт: переговоры РФ и США в Женеве могут упереться в неуступчивые позиции сторон

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия и США на переговорах в Женеве могут сблизить взгляды по ряду прикладных вопросов, однако диалог по политическим аспектам гарантий безопасности может упереться в неуступчивые позиции сторон. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с ТАСС директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Эксперт отметил, что в преддверии переговоров с обеих сторон делаются "предельно жесткие заявления". "Американцы говорят, что ряд требований абсолютно невыполнимы, замглавы МИД РФ Сергей Алексеевич Рябков говорит, что мы торговаться не собираемся, вот наши условия. Но я думаю, что это все-таки некоторая публичная стартовая позиция и на самих переговорах могут быть более прикладные вещи, которые возможно сблизить. В частности, есть намеки на то, что американцы готовы обсудить баланс военных сил в Восточной Европе, неразмещение чего-то на Украине. Это та часть, которая, вероятно, реализуема", - пояснил он.

"Все остальное - политическое, связанное с расширением НАТО, - я не очень представляю, как это может быть решено. Здесь, конечно, это может упереться в очень неуступчивую позицию с обеих сторон", - добавил Лукьянов.

По словам собеседника агентства, на Западе многих политиков и комментаторов устроил бы вариант, при котором стороны не смогли бы найти соприкосновения по обсуждаемой тематике и раунд переговоров 9-10 января в Женеве оказался бы единственным. Однако сам аналитик не верит в такой вариант развития событий, поскольку официальные лица на Западе демонстрируют серьезное отношение к предстоящим переговорам, в частности, это показывал президент США Джо Байден.

Главный фактор, показывающий, что переговоры в Женеве имеют шансы на успех, - это сам факт их проведения, считает Лукьянов. "Интересно, конечно, что с нашей точки зрения сам факт переговоров - это некоторый шаг навстречу американцам. В США пишут, что это уступка России, - отметил специалист. - Но сам факт переговоров, на мой взгляд, означает, что американцы и их союзники признали наличие определенных проблем с европейской безопасностью. Этого не было раньше".

В то же время события в Казахстане не окажут прямого влияния на переговоры РФ и США, уверен специалист. "Косвенно, я думаю, сам факт того, что Россия очень решительно себя повела в данном случае, заняла позицию и ее моментально реализовала, показала, что обладает рычагами воздействия на территорию бывшего СССР, - конечно, это как-то влияет на атмосферу. На Западе одних это очень встревожило, другие используют это как аргумент в пользу того, что с русскими НАТО надо разговаривать и искать точки соприкосновения. Я бы сказал, что, скорее, это укрепляет российскую позицию, хотя напрямую не относится к переговорам", - резюмировал он.

Переговоры по гарантиям безопасности

Начало первого раунда российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланировано на вечер 9 января, оно пройдет в узком составе, сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 10 января работа будет продолжена в широком формате. 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. В документах содержатся пункты об ограничениях на развертывание РСМД.

Такие гарантии обсуждали 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. Российский лидер неоднократно призывал оформить их надлежащим образом, поскольку устные обязательства, которые ранее брал на себя Запад, так и не были выполнены.