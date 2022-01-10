Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров России и США в Женеве. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов проводят брифинг по итогам российско-американских стратегических переговоров в Женеве.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в повестке переговоров обозначено обсуждение двух российских фундаментальных документов - договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет Рябков, а американскую - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.