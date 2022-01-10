{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Онлайн

Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров России и США в Женеве. Видеотрансляция

В повестке переговоров обозначено обсуждение двух российских фундаментальных документов - договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора

ТАСС/Ruptly

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов проводят брифинг по итогам российско-американских стратегических переговоров в Женеве.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в повестке переговоров обозначено обсуждение двух российских фундаментальных документов - договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет Рябков, а американскую - первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Новые сообщения ↑
Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичГатилов, Геннадий МихайловичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Рябков сообщил, что на переговорах с США была затронута тема будущего СНВ-3
Читать полностью