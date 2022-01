Рябков: Россия заявила США, что не имеет намерений "нападать" на Украину

"Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории <...> Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи", - сказал он.

Дезинформация со стороны специализированных структур на Западе о якобы готовящемся нападении РФ на Украину происходит, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе, считает Рябков. "Сегодня мы имеем карты, которые то появляются в The Wall Street Journal, то в The New York Times. Они профессионально сделаны, но эта дезинформация, или мисинформация, как минимум со стороны специализированных структур на Западе с целью посеять раздор и неуверенность в украинском обществе, зародить сомнения в средствах массовой информации", - сказал он.

Предмет торга на переговорах

По словам Рябкова, мнимая угроза вторжения ВС РФ на Украину не может являться предметом торга на переговорах с США. "У нас нет никакого намерения вторгаться на Украину, и таким образом торговаться нечем. Во-вторых, мы не ожидаем, что Запад проявит гибкость по ряду из представленных вопросов, - указал дипломат. - Дело обстоит не так, что есть какое-то одно условие, от которого зависит, договоримся ли мы".

Рябков выразил надежду, что ситуация на Украине изменится. "Во-первых, что правительство в Киеве начнет осмысленную работу по взаимодействию с людьми из Донецка и Луганска, над выполнением минских соглашений <...>. Я также ожидаю, что власти в Киеве будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое за несколько дней до Нового года было достигнуто, но не продержалось долго из-за новых, возобновленных провокаций со стороны сил безопасности Украины", - подчеркнул замминистра.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

О переговорах

Переговоры начались 10 января около 11:00 по московскому времени, они продолжались более 7,5 часа. Встреча проходила на территории постпредства США в Женеве. В ходе консультаций стороны брали несколько перерывов, в том числе на обед.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.