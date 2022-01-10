Россия будет судить о дальнейших шагах по безопасности после встреч с НАТО и ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Россия будет судить о дальнейших шагах по гарантиям безопасности после мероприятий по линии НАТО и ОБСЕ 12 и 13 января. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.

"Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать, совместной констатацией того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни, а именно мероприятие в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание Постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января", - сказал он.

"Вот после этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате, либо мы имеем нечто иное и можем констатировать, с сожалением констатировать в этом случае, что натовская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будет смотреться по-иному", - добавил Рябков.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.