Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня [президент] проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме или он сам предпочтет сказать, или мы вас проинформируем, как мы это обычно делаем", - сказал Песков.

Кроме того, у Путина на вторник запланировано несколько непубличных мероприятий. Глава государства работает в Ново-Огареве.

Как ранее сообщал пресс-секретарь, на этой неделе президент также проведет совещание с правительством и примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны.