{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом России

Кроме того, на этой неделе президент проведет совещание с правительством и примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня [президент] проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По теме или он сам предпочтет сказать, или мы вас проинформируем, как мы это обычно делаем", - сказал Песков.

Кроме того, у Путина на вторник запланировано несколько непубличных мероприятий. Глава государства работает в Ново-Огареве.

Как ранее сообщал пресс-секретарь, на этой неделе президент также проведет совещание с правительством и примет участие в мероприятии, приуроченном к 300-летию прокуратуры страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Песков заявил, что готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет
По словам представителя Кремля, "поводов для оптимизма пока не так много"
Читать полностью