Небензя: власти Мали имеют полное право выбирать партнеров по обеспечению безопасности

ООН, 11 января. /ТАСС/. Россия считает, что критиковать власти Мали за самостоятельный выбор партнеров в области обеспечения безопасности лицемерно. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Малийцы имеют полное право взаимодействовать с другими партнерами, которые готовы сотрудничать с ними в области укрепления безопасности. Критика таких действий лицемерна и неуважительна по отношению к суверенному государству", - подчеркнул Небензя.

Россия приветствует разработку малийскими властями комплексной стратегии по стабилизации, отметил он. "Полагаем, что, несмотря на все разногласия, в нынешней ситуации было бы безответственным оставлять страну на произвол судьбы, в том числе с точки зрения сокращения ей военной и экономический помощи, - указал постпред РФ. - Введение санкций в отношении и так находящейся в тяжелейших условиях страны может привести к кардинальному ухудшению положения населения".

По его словам, ставки для безопасности Мали и региона слишком высоки.

"В отношении урегулирования в Мали неизменно исходим из принципа "африканским проблемам - африканские решения", - заявил Небензя. - В данном контексте поддерживаем посреднические усилия на принципах невмешательства во внутренние дела". Россия подтверждает готовность "к плотному взаимодействию с Мали и всеми международными игроками в целях стабилизации ситуации в стране и регионе в целом".

Истерия вокруг якобы присутствующих в Мали российских частных военных компаний является проявлением двойных стандартов, заявил Небензя.

"Истерия вокруг российской ЧВК - это очередное проявление двойных стандартов, ведь хорошо известно, что рынок соответствующих услуг монополизирован странами Запада", - указал он.

"На фоне неожиданного переформатирования французского военного присутствия в стране, в результате чего закрылось несколько ключевых баз, с которых велась борьба с боевиками, малийцы фактически оказались в одиночку лицом к лицу с терроризмом, - обратил внимание дипломат. - В этой связи исходим из того, что малийцы имеют полное право взаимодействовать с другими партнерами, которые готовы сотрудничать с ними в области укрепления безопасности".