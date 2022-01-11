Захарова отметила расхождение в заявлениях США о сферах влияния и их реальные действиях

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Заявления из Вашингтона, декларирующие недопустимость силового изменения границ, ограничения участия стран в союзах и установления сфер влияния, расходятся с практическими действиями американской стороны. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что одной из целей Вашингтона в переговорах с Москвой по вопросам гарантий безопасности является защита основных принципов международных отношений - недопустимости силового изменения границ, ограничения участия стран в союзах, установления сфер влияния.

"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств? - отметила Захарова. - Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния".

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Россия обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.