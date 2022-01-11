Глава Кемского района Карелии, где люди оставались без воды из-за аварий, подал в отставку

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 января. /ТАСС/. Глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров подал заявление об отставке. Проверка, проведенная по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова, после аварии на сетях, оставившей без воды местных жителей на длительный срок в ноябре-декабре 2021 года, показала, что руководитель муниципалитета неэффективно исполнял свою работу, сообщили во вторник в пресс-службе правительства республики.

"Глава Кемского района Дмитрий Петров подал заявление об отставке", - говорится в сообщении.

Специалисты регионального министерства строительства, ЖКХ и энергетики, а также министерства национальной и региональной политики провели выездную проверку в Кемском районе. Эксперты встретились с местными депутатами, осмотрели аварийные участки водопровода, где велись работы, а также проанализировали документацию.

"Специалистами двух министерств были подтверждены факты неэффективного исполнения главой администрации Кемского района своих полномочий. Несвоевременное принятие необходимых решений по подготовке сетей к функционированию в зимний период повлекло многочисленные аварийные ситуации на сетях водоснабжения в Кеми", - приводит пресс-служба правительства слова замглавы Карелии по внутренней политике Игоря Корсакова.

По информации администрации Кемского района, исполняющей обязанности руководителя муниципалитета назначена заместитель главы администрации Светлана Долинина.

Прорывы на центральном водопроводе в Кеми произошли в конце ноября 2021 года. Авария привела к снижению давления в сети и оставила без водоснабжения квартиры на верхних этажах в 11 домах. Району были выделены 3 млн рублей дополнительно на восстановительные работы. На место для контроля за устранением прорывов выезжал министр строительства республики Виктор Россыпнов. Ранее, зимой 2021 года, в поселке Рабочеостровске вводился режим ЧС из-за заморозки труб, которая привела к отключению от водоснабжения части жилищного фонда, местной школы и центра помощи детям.