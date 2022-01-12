В Совфеде заявили, что США рассматривают "Радио Свобода" как антироссийское информоружие

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Предложение конгрессменов США о выделении дополнительного финансирования "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) для борьбы с Россией указывает на готовящиеся американцами новые провокации в медийном пространстве. Такое мнение высказал в среду член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Полетаев.

"Американские конгрессмены рассматривают "Радио Свобода" в качестве нацеленного на Россию информационного оружия. Это подтверждается новым антироссийским законопроектом. Инициатива [конгрессмена] Маккола и его однопартийцев служит очередным подтверждением активного использования Западом подконтрольных русскоязычных СМИ для попыток вмешательства в информационное пространство России и других государств. Предложение выделить дополнительно финансирование "Радио Свобода" для борьбы с нашей страной указывает на готовящиеся новые провокации со стороны США в медийном пространстве", - сказал Полетаев, чьи слова приводятся в Telegram-канале временной комиссии СФ.

Сенатор считает показательным то, что законодатели в США ставят в один ряд санкции, летальное оружие и финансирование пропагандистских информационных ресурсов. Вместе с тем он заверил, что комиссия Совфеда будет реагировать на любые попытки внешнего вмешательства в суверенные дела России. "Стремление американских законодателей усилить антироссийскую работу в информационном поле не останется без внимания. Все попытки вмешаться во внутренние дела нашей страны с использованием финансируемых правительством США СМИ и СМИ-иноагентов будут пресекаться, а исполнители понесут ответственность в соответствии с законами Российской Федерации", - подчеркнул парламентарий.

10 января группа конгрессменов от Республиканской партии США во главе с членом комитета Палаты представителей по иностранным делам представила законопроект о расширении военной помощи Украине. Инициатива предполагает выделение 155 миллионов долларов для "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) наряду с предложениями по поставке Киеву новых вооружений и ужесточению антироссийских санкций.