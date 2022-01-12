Дума может 26 января рассмотреть в I чтении проект о муниципальной власти

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Госдума может уже в конце января рассмотреть в первом чтении проект закона о муниципальной власти. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы предполагаем, что в конце января, скорее всего 26 января, мы его рассмотрим в первом чтении", - сказал он.

Ранее Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить проблемы с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения.

Также документ предусматривает единственный способ формирования представительного органа муниципального образования (муниципальные выборы) и унифицирует срок полномочий всех должностных лиц местного самоуправления (пять лет).