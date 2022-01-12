Эксперт видит риск повторения казахстанского кризиса в других странах СНГ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Риски обострения внутриполитических кризисов наподобие казахстанского в других странах постсоветского пространства в будущем нельзя исключать. Такое мнение в среду в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"То, что кризисы такого рода, как в Казахстане, могут происходить во многих странах постсоветского пространства, это уже совершенно очевидно. Все они переживают период подтверждения своей государственной состоятельности, это очень болезненный процесс. Уже начиная с 2018 года идет череда потрясений, начиная с Армении. Казахстан - это очередное проявление, явно не последнее. В самих же этих странах, где уже что-то происходило, проблемы до конца не решены, поэтому есть риск повторения кризисных ситуаций", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин заметил, что риски возникновения кризисных ситуаций как на постсоветском пространстве, так и в других странах мира в 2022-м выше, чем в предыдущие годы. "Ситуация, связанная с поляризацией доходов в мире, с ростом цен на продовольствие, с прогнозируемым снижением темпов экономического роста, - это все факторы, которые усиливают социально-политическое напряжение в разных странах, прежде всего это, конечно, касается развивающихся стран, а также и сырьевых стран. Так что предпосылки к обострению внутриполитических кризисов как на постсоветском пространстве, так и в других странах в 2022 году выше, чем, например, в 2019, это для меня очевидно", - отметил он.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий подчеркнул, что из-за возросшего количества нерешенных социально-политических и экономических проблем многие страны мира сегодня подвержены внутриполитическим волнениям, Казахстан здесь не является исключением. По его словам, в группе риска находятся не только постсоветские страны, но и страны Запада. "Коронавирус, финансовые мировые сложности, огромное количество конфликтов, социальное неравенство - все эти факторы могут привести к неожиданному обострению кризисных ситуаций в этом году, - указал эксперт. - Если к этому добавить и наличие в мире сил, настроенных на агрессию, то, конечно, этого исключать нельзя".

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.