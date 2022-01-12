Путин сменил послов в Индии и Сингапуре

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Николая Кудашева от должности посла в Индии и назначил его исполнять те же обязанности в Сингапуре. Это следует из опубликованных в среду указов главы государства.

"Освободить Кудашева Николая Ришатовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Индия", - говорится в документе. Другим указом президента Кудашев назначается "чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур".

Вместо него послом в Индии стал Денис Алипов.