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Путин сменил послов в Индии и Сингапуре

Бывший посол в Индии Николай Кудашев возглавит диппредставительство в Сингапуре, его место в Нью-Дели займет Денис Алипов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Николая Кудашева от должности посла в Индии и назначил его исполнять те же обязанности в Сингапуре. Это следует из опубликованных в среду указов главы государства.

"Освободить Кудашева Николая Ришатовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Индия", - говорится в документе. Другим указом президента Кудашев назначается "чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сингапур".

Вместо него послом в Индии стал Денис Алипов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияСингапурРоссия
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