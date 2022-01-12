Представители РФ, ЕС и ООН отметили важность встречи глав МИД ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провел отдельные телефонные разговоры со спецкоординатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом и спецпредставителем ЕС по ближневосточному урегулированию Свеном Коопмансом, стороны подтвердили важность созыва встречи ближневосточного "квартета" на министерском уровне.

"В данном контексте подтверждена важность созыва заседания "квартета" на уровне министров и налаживания плотного взаимодействия этого механизма с палестинцами, израильтянами и ключевыми региональными игроками", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в министерстве, состоялось обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и возможных коллективных шагов по линии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС.

"При этом была выражена консолидированная позиция относительно необходимости создания условий для реализации одобренной решениями ООН формулы "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - добавили в дипведомстве.