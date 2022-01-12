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Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили график предстоящих политических контактов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможность организовать визит иранского президента Эбрахима Раиси прорабатывается, о сроках такой поездки Кремль сообщит своевременно

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили в среду отношения двух стран и предстоящие контакты. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены текущие вопросы российско-иранских отношений, включая график предстоящих политических контактов", - сообщили в дипведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможность организовать визит в РФ президента Ирана Эбрахима Раиси прорабатывается, о сроках такой поездки Кремль сообщит своевременно.

Теги
ИранРоссияМоргулов, Игорь Владимирович
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