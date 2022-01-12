Небензя в связи с ситуацией в Йемене напомнил о Концепции РФ по безопасности в регионе

ООН, 12 января. /ТАСС/. Россия обращает внимание на свою Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива с учетом влияния конфликта в Йемене на общую обстановку в регионе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил в среду на заседании Совета Безопасности, посвященном положению дел в этой стране.

"С учетом влияния йеменского конфликта на общерегиональную обстановку, включая проблему безопасности судоходства и последний инцидент, сохраняющееся недоверие между ведущими игроками, напоминаем о резолюции Совета Безопасности ООН 598 и других инициативах, в том числе о российской Концепции коллективной безопасности [в зоне Персидского залива], направленных на региональную стабилизацию", - сказал Небензя.

2 января мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" в районе йеменского портового города Ходейда захватили торговое судно Rwabee под флагом ОАЭ. Представители аравийской коалиции ранее заявили, что судно доставляло медикаменты и оборудование для саудовской больницы на острове Сокотра в Йемене. Хуситы утверждают, что Rwabee перевозило бронетехнику и оружие.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.