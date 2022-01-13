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В отдельных районах Мьянмы сохраняется нестабильная обстановка

В посольстве России в стране отметили, что "ведутся боевые действия с вооруженными этническими группировками и оппозиционными правительству силами"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нестабильная внутриполитическая обстановка сохраняется в отдельных районах Мьянмы. Об этом сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в стране.

"В отдельных районах Мьянмы сохраняется нестабильная внутриполитическая обстановка, ведутся боевые действия с вооруженными этническими группировками и оппозиционными правительству силами", - информировали в диппредставительстве.

Собеседник агентства отметил, что охрану российского посольства "обеспечивает достаточный контингент сил безопасности Мьянмы".

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, на которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.

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