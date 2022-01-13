Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2022 год

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил своим распоряжением план законопроектной деятельности правительства страны на нынешний год, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"В 2022 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 127 законопроектов. Все они включены в план", - говорится в сообщении.

"Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана", - добавили в правительстве.

Какие законопроекты вошли в план

Всего документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста. В него вошел законопроект о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами. Кроме того, планируется усовершенствовать регулирование дилерской деятельности и работы форекс-дилеров.

Второй блок - "Цифровизация и научно-техническое развитие" - включает пакет законопроектов, касающихся создания реестра исполнительных документов, проект о проведении эксперимента по запуску онлайн-торговли рецептурными лекарствами, проект о дистанционном участии в судебном процессе и другие.

В третий блок вошли документы, направленные на развитие отдельных отраслей экономики, в том числе судостроения, электроэнергетики, транспорта, девелопмента, финансов, нефтегазовой сферы и сельского хозяйства.

Четвертый блок посвящен развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни. В нем значатся документы с предложениями по усовершенствованию процедуры предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, расширению возможностей использования материнского капитала, установлению единого подхода к определению состава семьи и перечню доходов, улучшению процедуры подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников и другие.

Пятый блок законопроектов призван создать условия для сбалансированного регионального развития. В него вошли документы, касающиеся действия территорий опережающего социально-экономического развития, совершенствования преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, а также направленные на дальнейшее урегулирование процедур госзакупок, расширение на региональном уровне полномочий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации последствий такого воздействия, на регулирование отношений, связанных с завозом товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Законопроекты по повышению качества госуправления

Около 70 законопроектов включены в шестой и самый большой раздел плана - "Повышение качества государственного управления". В частности, в мае в Госдуму планируется внести проект поправок в КоАП, устанавливающих ответственность за распространение в СМИ и интернете "информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами". В тот же срок будет внесен законопроект, наделяющий Росздравнадзор полномочиями принимать решения о блокировке интернет-ресурсов с информацией о торговле поддельными медицинскими документами.

В июне Минюст должен представить в правительство законопроекты, касающиеся "установления единого срока наказания, отбытие которого необходимо для применения условно-досрочного освобождения", а также "определения перечня органов, бывшие работники которых для обеспечения личной безопасности должны размещаться в отдельных камерах в следственных изоляторах и направляться в специализированные исправительные учреждения" (в Думу эти поправки планируется внести уже в январе-феврале 2023 года). Среди законопроектов, которые планируется внести в Госдуму в июле, один из документов касается перехода к налогообложению объектов недвижимого имущества организаций по кадастровой стоимости.

В сентябре планируется внести в Думу, в частности, поправки об установлении типовых условий контрактов в рамках гособоронзаказа и о наделении правительства полномочием утверждать перечень стран, гражданам которых может быть выдана туристическая виза на основании подтверждения о бронировании гостиницы. На октябрь планируется внесение в нижнюю палату парламента разработанных Росфинмониторингом при участии Банка России и различных ведомств поправок о совершенствовании "мер по противодействию терроризму и распространению оружия массового уничтожения".

В декабре 2022 года в Госдуму планируется внести проект изменений в Уголовный кодекс РФ "в части увеличения санкций за совершение преступлений, связанных с применением допинга".