В ГД считают, что операция в Казахстане показала оперативность действий ОДКБ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Операция коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане показала, что РФ вместе с союзниками способна в кратчайшие сроки мобилизовать ресурсы и обеспечить их сосредоточение в районе кризисных ситуаций. Такое мнение высказал член постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Операция в Казахстане показала, что Россия вместе с союзниками по ОДКБ способна в кратчайшие сроки мобилизовать необходимые ресурсы и обеспечить их сосредоточение в районе кризисных ситуаций на территории одной из стран организации", - приводятся его слова на сайте ПА ОДКБ в четверг.

При этом парламентарий подчеркнул, что российские вооруженные силы продемонстрировали высокую боеготовность, слаженность и способность в ограниченное время обеспечить доставку необходимого количества личного состава, вооружения, техники на значительные расстояния для выполнения боевых задач. "Операция коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан послужила решающим фактором быстрой стабилизации обстановки в этой стране, позволила высвободить необходимые резервы силовых ведомств Казахстана для контртеррористических операций, хочу подчеркнуть, что, естественно, Россия играла ведущую роль в этой операции", - отметил он.

По словам депутата, миротворческая операция ОДКБ в Казахстане подтвердила готовность и способность воинских контингентов государств - членов организации эффективно решать задачи защиты суверенитета и обеспечения конституционного порядка на своих территориях. "Этому способствуют, безусловно, те учения, которые проводили и в прошлом году в Казани с участием миротворческих сил, и на территории Таджикистана с участием сил оперативного реагирования ОДКБ. И вот этот уникальный опыт проведения учений, безусловно, будет использован в дальнейшем в системе боевой и оперативной подготовки вооруженных сил государств - членов ОДКБ, и в первую очередь, конечно, сил оперативного реагирования", - добавил он.

Прозрачность действий ОДКБ

Картаполов отметил, что в ходе подготовки вооруженных сил государств - членов ОДКБ парламентарии этих стран работают "в очень тесном контакте с национальными вооруженными силами". "Это способствует открытости, способствует тому, что население наших стран, мировая общественность знают, что делают вооруженные силы стран - участников ОДКБ, чем они занимаются, для чего они предназначены, что они никому не угрожают, а только осуществляют защиту своих национальных интересов", - подчеркнул парламентарий.

"Мы эту практику будем, безусловно, продолжать и впредь, в текущем и следующем году, вместе с нашими коллегами - парламентариями других государств - членов ОДКБ", - заключил он.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.