Рябков заявил, что США впечатлились, как страны ОДКБ "пришли на выручку" Казахстану

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на США произвело впечатление, как страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказали помощь Казахстану, направив в республику миротворцев по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В интервью RTVI дипломат отметил, что в ходе переговоров в Женеве и в Брюсселе по гарантиям безопасности тема миротворческой операции ОДКБ в Казахстане не звучала, но этот сюжет "незримо присутствовал, был фоном".

"Я рискну предположить, что на американцев произвело впечатление, как эффективно и динамично страны ОДКБ смогли принять решения, необходимые для того, чтобы прийти на выручку одному из государств, одному из наших союзников, оказавшемуся в сложной ситуации", - сказал Рябков.

Он также констатировал, что "американцы себя не сдержали", саморазоблачающие комментарии из Вашингтона показали и подтвердили многое. "Может быть, подтвердили даже с точки зрения наших худших предположений о том, чем движимы США на так называемом постсоветском пространстве, каковы их цели, - пояснил замминистра. - Это сложнейшая тема, но в ходе контактов вопрос [миссии ОДКБ в Казахстане] не звучал, там и времени особо не было".

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы этой организации. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.