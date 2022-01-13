Рябков рассказал, что старается готовиться к переговорам ближе к их началу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал в интервью RTVI, что у него есть обычай готовиться к переговорам как можно ближе к их началу.

"Что назвать ритуалом? Если это какие-то практики, йоги, медитации, то нет. Не приучен к этому, да и, собственно, времени на это нет. А что касается обычая готовиться к переговорам как можно ближе к их началу, то да", - сказал он, отвечая на вопрос о личном способе подготовки.

Замглавы МИД отметил, что предпочитает читать необходимые документы как можно ближе к моменту переговоров. "Я всегда как бы подгребаю, что называется, совсем близко. Утром до начала, в самолете в процессе полета. Вот такая метода. Это мне помогает, легче укладывается в голове и проще одно с другим соотносить", - добавил он.