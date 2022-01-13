Лавров: РФ не собирается обсуждать требования США об отводе войск на своей территории

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москва не готова даже обсуждать неприемлемые требования США об "уходе в казарму" российских войск на своей территории. Об этом заявил в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Уже звучит не только про то, чтобы отвести [войска] от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казарму, [первый заместитель госсекретаря США Уэнди] Шерман именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции, - отметил Лавров. - Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать".

В понедельник Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на прошедших в Женеве российско-американских консультациях по вопросам гарантий безопасности, на специальном телефонном брифинге для журналистов высказала мнение, что возвращение российских сил, которые находятся у границы РФ и Украины, в казармы стало бы доказательством отсутствия планов вторжения России в эту страну.