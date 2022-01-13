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Лавров 17 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Хорватии

Гордан Радман будет в России с рабочим визитом с 16 по 19 января

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 17 января в Москве переговоры с главой МИД Хорватии Горданом Радманом, который будет находиться в России с рабочим визитом с 16 по 19 января. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 января в Москве запланированы переговоры главы российской внешнеполитической службы Сергея Лаврова с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия. Он будет находиться в России с рабочим визитом в период с 16 по 19 января", - указала дипломат.

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