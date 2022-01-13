Рябков назвал двуличной позицию НАТО по требованиям России о нерасширении на восток

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал лукавством и двуличием позицию НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении альянса на восток.

"Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса", - прокомментировал дипломат в интервью RTVI позицию НАТО, которая стремится максимально разместить свою инфраструктуру на постсоветском пространстве, при этом требуя от Москвы отказаться от попыток вернуть себе прежнюю сферу влияния.

"То, что мешает альянсу расширяться, накачивать мускулы, "устаканиваться" в геополитическом плане на пространстве, где никогда альянса подобного рода не было, все это [им] относится официально к разряду враждебных сил, к разряду противника, записывается в доктрины. Вот Россия сейчас главный противник НАТО. Только по той причине, что она стремится твердо, последовательно отстаивать собственные интересы и заботится о своей безопасности", - добавил Рябков.