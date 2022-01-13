МИД: Россия будет исходить из реалий, а не гипотетических исходов переговоров по гарантиям

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Москва будет исходить из реалий в проработке своего политического курса в сфере безопасности, а не из гипотетических исходов переговорного процесса с НАТО и США по соответствующей теме. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на вопрос журналиста, прорабатывает ли Россия ответные действия на случай провала переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и вступлении Украины в альянс, дипломат указала на слишком "гипотетический уклон" в вопросе.

"Давайте не будем исходить из того, как что-то будет развиваться, если что-то случится", - призвала Захарова.

Она напомнила, что российская сторона опирается на принципиальные и оглашенные партнерам по диалогу позиции о недопустимости расширения НАТО на восток. "Мы обосновывали это и ссылались на соответствующие обещания, которые были нам даны, и ссылались на соответствующий исторический опыт, - продолжила официальный представитель. - Мы заявили о необходимости проведения переговоров, <...> провели серию консультаций как в Женеве, так и в Брюсселе. Соответственно, мы находимся в рабочем переговорном процессе. Мы делаем все для того, чтобы использовать искусство дипломатии и те возможности, которые дипломатия предоставляет, для разрешения данных, можно сказать, критических, вопросов".

"Давайте исходить из того, что наши принципиальные позиции вам известны, а как будет развиваться ситуация, мы будем исходить из реалий", - добавила она.

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций РФ и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января.