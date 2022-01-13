Захарова: страны ОДКБ отрабатывают механизмы обеспечения защиты южных рубежей организации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Механизмы обеспечения надежной защиты южных рубежей Организации Договора о коллективной безопасности отрабатываются. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя оценку Россией предложения президента Таджикистана Эмомали Рахмона создать пояс безопасности вокруг Афганистана из-за осложнения обстановки на таджикско-афганской границе.

"По предложению наших таджикистанских партнеров отрабатываются механизмы обеспечения надежной защиты южных рубежей ОДКБ, включая проведение совместных военных маневров и оказание помощи Таджикистану по укреплению горных труднодоступных участков таджикско-афганской границы", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что ситуация в Афганистане постоянно находится в центре внимания ОДКБ. "Страны ОДКБ усилят взаимодействие по линии компетентных органов, специальных служб по выявлению и нейтрализации экстремистских и террористических ячеек, которые не менее опасны, чем их зарубежные эмиссары. Действенные меры будут приняты и по противодействию подрывной пропаганде террористических организаций в информационном пространстве", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что предметом особого внимания ОДКБ является предотвращение функционирования подпольного рынка оружия в Афганистане, оставленного войсками коалиции, а также проблематика наркопроизводства и рост наркотрафика. "Потому что все это является факторами, которые подпитывают криминогенную обстановку в регионе", - добавила она.

"В рамках Организации есть единое понимание стоящих задач. По поручению глав государств по всем этим направлениям ведется постоянный диалог в форматах профильных структур ОДКБ, на уровне министров иностранных дел, министров обороны, секретарей Советов Безопасности, опять же, по различным каналам", - заключила она.

10 января на внеочередном саммите ОДКБ по ситуации в Казахстане Рахмон заявил о необходимости создать пояс безопасности вокруг Афганистана. Он подчеркнул, что усиление активности международных террористических группировок в Афганистане непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ.