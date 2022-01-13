Захарова: Россия благодарна гражданам Польши, которые чтят героев освобождения Варшавы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россия с благодарностью отмечает подвижнические усилия граждан Польши, которые сохраняют память о временах Второй мировой войны и чтят героев освобождения Варшавы. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем подвижнические усилия граждан этой страны [Польши], которые сохраняют память о тех временах и действительно чтят по-настоящему героев той войны и освобождения и Варшавы, и всей Польши, вот им мы благодарны", - сказала она.

Захарова отметила, что, к сожалению, колоссальные усилия Варшавы сейчас направлены на сознательное искажение предпосылок войны, замалчивание информации не только о проводимой во второй половине 30-х годов прошлого века системной работе советской дипломатии по формированию единой антифашисткой коалиции, но и роли советского народа в победе над фашизмом.

Дипломат напомнила, что за освобождение Польши и польского народа от фашистов свои жизни отдали 477 тыс. бойцов Красной армии. "Благодарность", к сожалению, я ставлю это слово в кавычки, нынешнего польского истеблишмента выражается весьма своеобразно, они развязали настоящую войну с памятниками этим героям, войну с историй и, видимо, со здравым смыслом и уже и совестью", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ назвала "историческим цинизмом высшей категории" вычеркивание из истории бессмертного подвига сотен тысяч советских и польских солдат и офицеров. Захарова напомнила, что в ноябре 2011 года по решению польской стороны в пригороде Праги был демонтирован памятник советско-польскому братству по оружию.