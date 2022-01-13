Дума до 19 января ждет предложения регионов к законопроекту о местном самоуправлении

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Субъекты РФ могут до 19 января направить в Госдуму предложения в законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Об этом в четверг сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в ходе обсуждения законопроекта в Твери.

"Владимир Васильев сообщил, что в Госдуме к 19 января ждут предложения от всех субъектов РФ, законодательных собраний", - говорится в сообщении на сайте фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Депутат отметил, что законопроект подразумевает решение многих актуальных для регионов задач, в том числе способствующих сохранения трудовых ресурсов. "В регионах ощущается нехватка врачей, учителей. И сейчас стоит задача создать на местах комфортную среду проживания. <...> Эту задачу мы будет решать законодательно", - сказал Василев.

По данным пресс-службы, обсуждение законопроекта проходило в Твери с участием представителей региональной власти и муниципальных образований. "Тверская область имеет передовой опыт работы в данном направлении. В 2018 году правительство области обратилось к президенту Владимиру Путину, глава государства поддержал нашу инициативу об образовании нового вида муниципального образования. А в 2019 году на территории Тверской области создан первый в России муниципальный округ - Весьегонский", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, а также один и из авторов законопроекта Павел Крашенинников сообщил, что ключевой задачей законопроекта является переход от двухуровневой муниципальной системы к одноуровневой. "В том числе речь идет о взаимодействии муниципалитетов с областными и федеральным властями. Главное - чтобы решались вопросы, важные для жителей", - подчеркнул он.

О законопроекте

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти.

Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, "законопроект предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем неотъемлемых полномочий, направленных на непосредственное решение местных задач, при этом регион может забрать ряд полномочий конкретного образования для обеспечения интересов населения.

Законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона. Глава субъекта РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.