Постпред РФ с осторожным оптимизмом ожидает взаимодействия государств ОБСЕ в 2022 году

ВЕНА, 13 января. /ТАСС/. Российская сторона с осторожным оптимизмом ожидает взаимодействия государств - участников ОБСЕ в 2022 году под председательством Польши. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов в Вене.

Говоря о своих ожиданиях от работы ОБСЕ в 2022 году, Лукашевич назвал опасным делать прогнозы при нынешней ситуации в сфере безопасности в Европе. "С осторожным оптимизмом я хотел бы надеяться, и мы сегодня сказали, что польское председательство может в полной мере рассчитывать на поддержку Российской Федерации в том смысле, что нужно работать коллективно и учитывать интересы и озабоченности всех. Тогда получится вырабатывать нужные компромиссы и договоренности. С этим очень трудно не согласиться, это базовый принцип любой дипломатической деятельности", - отметил Лукашевич.

По словам российского высокопоставленного дипломата, 2021 год показал, насколько ущербна логика, когда отстаиваются интересы только какой-то группы государств. "Накопленное разочарование тем, как работает ОБСЕ, абсолютно естественно, - добавил постпред РФ. - <...> У ОБСЕ есть свои масштабные задачи".

"Создается впечатление, что здесь Российская Федерация работает не с суверенными государствами и участниками ОБСЕ, а с участниками различных объединений и альянсов. Они объединены единой евроатлантической дисциплиной и говорят примерно об одном и том же", - резюмировал Лукашевич.

В четверг в Вене состоялось первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ под польским председательством. Польша с 1 января переняла председательство в ОБСЕ от Швеции. Постпред РФ на заседании выступил с заявлением о российском видении ситуации в сфере евробезопасонсти и обратил внимание на российские предложения в адрес США и стран НАТО о гарантиях безопасности.