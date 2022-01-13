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Посольство РФ не получало официального обращения о визите главы МИД Британии в Россию

Как заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, для диппредставительства сообщения британских СМИ стали сюрпризом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании не получало никакого официального обращения относительно визита в РФ главы британского МИД Лиз Трасс, о котором сообщила британская пресса. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

"Что касается новостей в The Times, то для нас это тоже сюрприз, мы прочитали об этом. Но могу сказать, что никакого официального обращения на этот счет у нас не было", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила, что визит Трасс, вступившей в должность главы МИД Великобритании в сентябре 2021 года, может состояться уже в начале февраля.

Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года. Тогда в Москву приезжал Борис Джонсон, который сейчас возглавляет британское правительство.

Теги
ВеликобританияРоссияДжонсон, БорисКелин, Андрей ВладимировичТрасс, Лиз
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